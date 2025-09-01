На пяти объектах Мурманска завершили дорожные работы

Пять участков улично-дорожной сети Мурманска отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году планируется привести в нормативное состояние девять объектов общей протяженностью 13 км при поддержке нацпроекта, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
На данном этапе завершены работы на проспекте Героев-Североморцев, проезде Связи, улицах Полярные Зори и Магомета Гаджиева, а также на участке Верхне-Ростинского шоссе. В процессе ремонта подрядные организации обновили дорожное полотно проезжих частей и тротуаров, заменили бортовой камень и провели озеленение. На остальных четырех объектах работы продолжаются.
Отмечается, что дорожные работы по нацпроекту ведутся и на региональных автодорогах. На сегодняшний день отремонтировано уже семь объектов: участки автодорог Кола — Серебрянские ГЭС, Пиренга — Ковдор и Умба — Кандалакша, объездные Кандалакши и Североморска, автоподъезд к Апатитам, а также подъезд № 1 автодороги Кола — Мурмаши.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.