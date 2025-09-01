На пяти объектах Мурманска завершили дорожные работы

Отмечается, что дорожные работы по нацпроекту ведутся и на региональных автодорогах. На сегодняшний день отремонтировано уже семь объектов: участки автодорог Кола — Серебрянские ГЭС, Пиренга — Ковдор и Умба — Кандалакша, объездные Кандалакши и Североморска, автоподъезд к Апатитам, а также подъезд № 1 автодороги Кола — Мурмаши.