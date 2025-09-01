Вредные жиры предложили заменить гелем из водорослей и пчелиного воска

Как отмечают ученые, регулярное и избыточное потребление насыщенных и трансжиров приводит к повышению уровня «плохого» холестерина в крови. Это, в свою очередь, приводит к повышению риска развития атеросклероза, гипертонии, а также связанных с ними инсультов и инфарктов. ВОЗ рекомендует значительно сокращать долю этих жиров в рационе, но для пищевой промышленности это сложная задача, потому что именно насыщенные и трансжиры придают продуктам требуемую текстуру, пластичность, вкус и срок годности.