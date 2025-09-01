Минздрав уточнил список противопоказаний к управлению автомобилем

«Перечень противопоказаний к управлению автотранспортом уточнен, приведен в соответствие с международной классификацией болезней десятого пересмотра. По сути изменений не произошло: и серьезные проблемы со зрением, и определенные психические заболевания и до 1 сентября уже являлись противопоказаниями к управлению транспортом», — рассказал Кузнецов.