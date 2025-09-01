В Пулково провели первую оплату цифровыми рублями

Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Предполагалось, оплата в них станет доступна всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако позднее ЦБ предложил перенести сроки внедрения цифровой национальной валюты на следующий год.