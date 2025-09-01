Кравцов заявил, что День знаний прошел без серьезных происшествий

Линейки прошли в актовых, спортивных залах, а также на улице — решение принималось образовательной организацией в зависимости от погодных условий. Были также предусмотрены церемония поднятия государственного флага и исполнение государственного гимна РФ. Кроме того, в День знаний было проведено первое в новом учебном году внеурочное занятие «Разговоры о важном», тема которого — «Зачем человеку учиться?».