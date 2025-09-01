Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кравцов заявил, что День знаний прошел без серьезных происшествий

Кравцов: День знаний в России прошел штатно, без серьезных происшествий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. День знаний в России прошел в целом штатно, без каких-либо серьезных происшествий, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Первое сентября — начало учебного года — в целом по стране прошло штатно, без каких-то серьезных происшествий», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 1».

Новый 2025/2026 учебный год начался в России, в 40 тысяч школ пошли более 18 миллионов детей, из них около 1,5 миллионов — первоклассники.

Линейки прошли в актовых, спортивных залах, а также на улице — решение принималось образовательной организацией в зависимости от погодных условий. Были также предусмотрены церемония поднятия государственного флага и исполнение государственного гимна РФ. Кроме того, в День знаний было проведено первое в новом учебном году внеурочное занятие «Разговоры о важном», тема которого — «Зачем человеку учиться?».