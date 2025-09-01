Число машин в очереди на Крымский мост выросло

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1310 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 467 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении в 14.00 мск.