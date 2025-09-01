Пушилин оценил подготовку школьников к новому учебному году

«Молодежь у нас блестящая, несмотря на все сложности и трудности нынешнего момента. Мы видим, что они хотят учиться, они хотят получать знания, они видят себя в республике, они связывают себя с республикой… и этому есть подтверждение. Видим их участие в множестве тех проектов, в множестве тех направлениях, участие вместе с теми организациями, которые сейчас присутствуют в стране», — сказал Пушилин.