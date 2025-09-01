Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин оценил подготовку школьников к новому учебному году

Пушилин: молодежь в ДНР блестящая, она хочет учиться, несмотря на все сложности.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в разговоре с РИА Новости оценил подготовку школьников в республике к новому учебному году.

«Молодежь у нас блестящая, несмотря на все сложности и трудности нынешнего момента. Мы видим, что они хотят учиться, они хотят получать знания, они видят себя в республике, они связывают себя с республикой… и этому есть подтверждение. Видим их участие в множестве тех проектов, в множестве тех направлениях, участие вместе с теми организациями, которые сейчас присутствуют в стране», — сказал Пушилин.

Он добавил, что на сегодняшний день имеются все возможности для развития, в том числе с помощью грантовой поддержки, которая направлена на молодежь ДНР, с учетом тех возможностей, что предоставляет Россия ДНР как своему субъекту.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше