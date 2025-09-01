Мишустин рассказал школьникам о цифровом следе в соцсетях

ЛОПАТИНО (Калужская обл.), 1 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в новую школу в селе Лопатино в Калужской области посетил урок информатики и рассказал ученикам о цифровом следе в социальных сетях.
Во время осмотра школы глава правительства посетил урок информатики на тему цифрового следа в соцсетях.
«Цифровой след, который вы оставляете, не стирается практически никогда», — сказал Мишустин ученикам.
Он призвал школьников быть аккуратными в сети, так как их данные могут использоваться в том числе в мошеннических целях. Также премьер-министр зашел в кабинет химии.
«Химия сегодня — это мощнейший двигатель научно-технологического, научно-технического прогресса в любой стране мира. И в России уделяем этому большое внимание. В национальных проектах блоки химии есть. Непростое направление — химия, образование здесь непростое. Но было бы очень здорово, если бы в том числе из вашей школы больше было бы профессионалов в этой области», — обратился Мишустин к школьникам.
В ходе поездки глава правительства поздравил учителей и учеников с 1 сентября, отметив, что новая школа будет каждый день дарить им праздничное настроение.
«Я вас поздравляю с праздником, в этой новой школе хочу пожелать вам всего самого доброго. Здесь замечательный педагогический коллектив», — сказал Мишустин.