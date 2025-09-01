На Дону обновят более 36 километров региональных дорог к туробъектам

В перечне объектов, где продолжаются работы, трасса Миллерово — Вешенская протяженностью 146 км, которая проходит по территориям Миллеровского, Кашарского, Боковского и Шолоховского районов и ведет к Государственному музею-заповеднику им. М. А. Шолохова. В 2022—2023 годах обновили более 30 км дороги, в прошлом году — 9,5, в этом году ремонтируют еще 18 км.