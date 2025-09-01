Ричмонд
На Дону обновят более 36 километров региональных дорог к туробъектам

В их числе трасса, ведущая к Государственному музею-заповеднику имени М. А. Шолохова.

Свыше 36 км дорог, которые ведут к туристическим объектам, отремонтируют в этом году в Ростовской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

В перечне объектов, где продолжаются работы, трасса Миллерово — Вешенская протяженностью 146 км, которая проходит по территориям Миллеровского, Кашарского, Боковского и Шолоховского районов и ведет к Государственному музею-заповеднику им. М. А. Шолохова. В 2022—2023 годах обновили более 30 км дороги, в прошлом году — 9,5, в этом году ремонтируют еще 18 км.

Кроме того, уже заасфальтировано 1,6 км региональной трассы Большой Лог — Старочеркасская, по которой можно проехать к Донскому Старочеркасскому мужскому монастырю и Старочеркасскому музею-заповеднику. Продолжается и ремонт дороги Ростов-на-Дону — Волгодонск, проходящей через Семикаракорск, где находится производство «Семикаракорская керамика».

«Ремонт региональных дорог, ведущих к туробъектам, способствует развитию туризма в области. Количество туристов, приезжающих к нам, на Дон, ежегодно растет. И, конечно, мы должны приводить в порядок дороги к тем объектам, которые наши гости посещают и по которым также ездят наши жители», — отметила первый заместитель министра транспорта Ростовской области Инна Володина.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.