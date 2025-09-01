Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым

Средний уровень загрузки средств размещения в июне-августе составил 70%, это на 9% выше, чем в прошлом году. Больше всего были загружены объекты размещения города Саки — 78%, а также Евпатории и Ялты — 77 и 76% соответственно. Эксперты отмечают, что Крым стал лидером по росту турпотока в стране, отметил Аксенов. Он поблагодарил работников отрасли за самоотверженный труд и профессионализм.