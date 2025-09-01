Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военная авиация России получила новый транспортник Ил-76МД-90А. Видео

ВКС России получили новый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации, по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска, экипажем ВКС осуществлена приемка самолета Ил-76МД-90А», — говорится в сообщении.

Ил-76МД-90А — глубоко модернизированная версия самолета Ил-76МД, его построила компания «Авиастар-СП» (входит в состав дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации «Ростеха»).

Новый самолет получил обновленный пилотажно-навигационный комплекс, систему автоматического управления и комплекс связи. Последняя модификация транспортника также отличается «стеклянной кабиной» пилотов, современными двигателями ПС-90А-76, модифицированным крылом и усиленным шасси.

Самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военных, техники и грузов.