В Калужской области провели уход за лесами на площади более 5000 гектаров

Агротехнический уход за лесными культурами выполнили в Калужской области на площади 5090 гектаров, из которых 250,6 гектара — в рамках государственного задания. Мероприятия проводятся в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Отметим, что агротехнический уход — это комплекс мер, который помогает молодым деревьям прижиться. Специалисты создают оптимальные условия для роста растений. Они рыхлят почву, косят траву и убирают лишнюю кустарниковую растительность. Также они сажают новые саженцы на участках, где предыдущие не прижились.
Работы выполняют как арендаторы лесных участков, так и подведомственные учреждения в ходе государственного задания. Для этого применяются ручной труд и современная техника: культиваторы и мотокусторезы.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.