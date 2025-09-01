В МВД рассказали как узнать, что мошенники пишут со взломанного аккаунта

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Взлом или подмена аккаунта является одним из самых распространенных способов мошенничества, так как злоумышленники рассылают сообщения от имени знакомого человека, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Обычно цель проста: заставить знакомых жертвы перевести деньги, переслать коды из SMS, установить “удобное приложение” или перейти по фишинговой ссылке. Всё выглядит убедительно, потому что пишет вроде бы ваш друг или коллега, и именно поэтому этот приём так опасен», — говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что к признакам взломанного аккаунта относятся странные просьбы, например, срочно перевести денег или проголосовать в конкурсе, а также непривычный стиль общения, к примеру, «знакомый» пишет слишком официально или наоборот сухо, использует слова или эмодзи, которых раньше не применял.
«Подозрительные ссылки или файлы. “Смотри фото”, “Тебе подарок”, “Скачай документ” — без объяснений, часто с укороченными или странными ссылками. Изоляция. “Не звони, я не могу говорить”. Повышенная активность. Начинает писать в нетипичное время (ночью, рано утром). Давит срочностью и не отвечает на ваши отвлекающие вопросы», — рассказали в управлении.
В МВД отметили, что для проверки можно сменить канал связи — написать или позвонить по привычному номеру или в другом мессенджере. Также можно ответить «знакомому» с намеренной ошибкой, например, «ты же знаешь, что я поставил машину на ремонт» — ту, которой не существует. Как отмечают в управлении, свой человек поправит, а злоумышленник — нет.
«Пауза. Сделайте “тишину” на 10−15 минут. Мошенники часто сыпят сообщениями, давят срочностью и быстро переключаются на следующую цель. “Капча памяти”. Попросите уточнить 2−3 детали, которые знает только ваш человек: где вы виделись в последний раз, как зовут вашего питомца, какой подарок вы дарили и т.п», — заключили в ведомстве.