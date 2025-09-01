В МВД рассказали как узнать, что мошенники пишут со взломанного аккаунта

В МВД отметили, что для проверки можно сменить канал связи — написать или позвонить по привычному номеру или в другом мессенджере. Также можно ответить «знакомому» с намеренной ошибкой, например, «ты же знаешь, что я поставил машину на ремонт» — ту, которой не существует. Как отмечают в управлении, свой человек поправит, а злоумышленник — нет.