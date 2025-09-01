Ричмонд
На ВЭФ представят лучшие крымские вина

На площадке «ВиноГрад» на ВЭФ-2025 представят лучшие крымские вина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Знаковые крымские винодельни поделятся успехами на тематической площадке «ВиноГрад» X Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает пресс-служба фонда «Росконгресс».

«Экспозиция площадки в очередной раз станет центром притяжения для всех участников ВЭФ-2025, интересующихся российским виноделием. В этом году “ВиноГрад” предоставит возможность познакомиться с продукцией хозяйств, являющихся лидерами в своих регионах», — говорится в сообщении фонда.

Продукцию представят компании «Массандра», «Новый свет», «Инкерман», «Золотая Балка» и Alma Valley. На площадке также обсудят проведение винодельческого форума, который пройдет в ноябре.

Десятый Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает гнеральным информационным партнером форума.