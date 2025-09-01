В Волгограде состоится мастер-класс по креативным индустриям

Мастер-класс «КреативЛаб Волгоград: твой старт в индустрии» состоится для представителей креативных индустрий в ходе форума «Мой бизнес» 5 сентября в Волгограде. Он пройдет в процессе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
К участию приглашаются представители креативных индустрий, а также те, кто только планирует начать деятельность в этой сфере: фотографы, мастера народных художественных промыслов, digital-специалисты, дизайнеры, художники и другие. В программе мастер-класса предусмотрены информационный блок, интерактивные дискуссии и групповая работа. Участники узнают о ключевых положениях закона о креативных индустриях, познакомятся с мерами государственной поддержки, доступными в Волгоградской области. Также они смогут определить, к какому виду креативной индустрии относится их деятельность.
Эксперты расскажут, как защитить интеллектуальную собственность, как грамотно выстраивать продвижение креативной продукции и где искать ресурсы для реализации идей. Среди спикеров — авторы федеральных и региональных стандартов в сфере креативных индустрий, представители бизнес-сообщества, успешно реализующие проекты в сферах промышленного дизайна, сувенирной продукции, легкой промышленности, журналистики и ИТ. Особое внимание будет уделено практической части: в ходе групповой работы участники вместе с экспертами разработают индивидуальные стратегии развития своих проектов — от идеи до первых шагов. Также предусмотрены разбор реальных кейсов, интерактив. Все желающие смогут получить персональные рекомендации специалистов. Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.
Мастер-класс пройдет в рамках межрегионального форума молодежного предпринимательства «Мой бизнес». В этом году он соберет на своих площадках активную молодежь, начинающих и опытных предпринимателей, экспертов и представителей бизнес-сообщества. Участников ждут деловые игры, мастер-классы, образовательные дискуссии и встречи с лидерами бизнеса, направленные на развитие предпринимательской среды в регионе.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.