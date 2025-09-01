В Волгограде состоится мастер-класс по креативным индустриям

К участию приглашаются представители креативных индустрий, а также те, кто только планирует начать деятельность в этой сфере: фотографы, мастера народных художественных промыслов, digital-специалисты, дизайнеры, художники и другие. В программе мастер-класса предусмотрены информационный блок, интерактивные дискуссии и групповая работа. Участники узнают о ключевых положениях закона о креативных индустриях, познакомятся с мерами государственной поддержки, доступными в Волгоградской области. Также они смогут определить, к какому виду креативной индустрии относится их деятельность.