Больницы Подмосковья получили ангиограф, аппарат МРТ и рентген-установку

Новые ангиограф, МРТ- и рентген-аппараты заработали в медучреждениях Подмосковья. Технику закупили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Новый ангиограф появился в Егорьевской больнице. Это уже второй подобный прибор в учреждении. Он позволит повысить доступность экстренной и плановой медицинской помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В поликлинике № 2 Домодедовской больницы установлен аппарат МРТ. Это первый магнитно-резонансный томограф в заведении.
«Благодаря введению в эксплуатацию нового аппарата МРТ наши пациенты смогут проходить современную точнейшую диагностику рядом с домом. В смену планируется проводить 17 исследований. Ранее в нашу больницу поступили передвижной рентген-аппарат — он уже введен в работу, а также ангиограф — ведем подготовку к его вводу в эксплуатацию», — сказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
Еще новый флюорограф установили в поликлинике в селе Петрово-Дальнее. На нем проводятся исследования как взрослым, так и детям.
В настоящий момент аппарат МРТ и ангиограф работают в тестовом режиме. Диагностика на новом оборудовании выполняется бесплатно, по полису ОМС. На нее направляет лечащий врач при наличии медицинских показаний.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.