Больницы Подмосковья получили ангиограф, аппарат МРТ и рентген-установку

«Благодаря введению в эксплуатацию нового аппарата МРТ наши пациенты смогут проходить современную точнейшую диагностику рядом с домом. В смену планируется проводить 17 исследований. Ранее в нашу больницу поступили передвижной рентген-аппарат — он уже введен в работу, а также ангиограф — ведем подготовку к его вводу в эксплуатацию», — сказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.