Школьники на уроках будут изучать песни Shaman и Газманова

«Обновленный песенник, который мы готовили с ноября 2024 года, уже разослан по всем школам России. Учителя с ним ознакомились, скорректировали учебный план по предмету “Музыка”. Каждая школа вносит изменения в план самостоятельно, но уверен, что уже на первой учебной неделе мы услышим хоровое пение хорошо знакомых нам патриотических песен современных исполнителей, в числе которых Shaman и Олег Газманов», — сказал Колунов.