Школьники на уроках будут изучать песни Shaman и Газманова

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Школьники с первого по восьмой классы уже на этой неделе на уроках музыки будут учить песни заслуженного артиста РФ и певца Ярослава Дронова (Shaman), а также народного артиста РФ, певца и композитора Олега Газманова, рассказал РИА Новости автор инициативы, депутат Госдумы Сергей Колунов.
«Обновленный песенник, который мы готовили с ноября 2024 года, уже разослан по всем школам России. Учителя с ним ознакомились, скорректировали учебный план по предмету “Музыка”. Каждая школа вносит изменения в план самостоятельно, но уверен, что уже на первой учебной неделе мы услышим хоровое пение хорошо знакомых нам патриотических песен современных исполнителей, в числе которых Shaman и Олег Газманов», — сказал Колунов.
По мнению парламентария, цель «песенника» заключается в том, чтобы повысить интерес к предмету «Музыка», а также привлечь внимание школьников к современной патриотической музыке и ее авторам.
«В целом, все 37 песен гармонично вошли в учебный план изучения предмета, и теперь ребята с 1 по 8 класс будут изучать творчество Олега Газманова, в перечень вошли три его песни — “Офицеры”, “Вперед, Россия” и “Бессмертный полк”. Будут изучать репертуар Shaman, а именно его песню “Моя Россия”. Кроме того, школьники будут изучать композиции группы “Любэ”, в том числе “Многая лета русской земле”, “А река течет” и “Конь”, — отметил он.
Колунов напомнил, что также в перечень вошли две песни заслуженного артиста РФ, депутата Госдумы Дениса Майданова — «Россия» и «Флаг моего государства» и песня музыканта Сергея Трофимова «Родина».
«Также в школьную программу вошли песни, написанные советским и российским поэтом-песенником Николаем Добронравовым совместно с его супругой-композитором Александрой Пахмутовой. Кроме того, в песенник включены военные песни: “Служить России”, “Вот солдаты идут”, “Хотят ли русские войны”, “Летите, голуби”, “Эхо Победы”, “Ах, эти тучи в голубом”, “Мелодия Победы”, “Несовместимы дети и война”, — заключил он.