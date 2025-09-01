Ричмонд
Опрос: главные события августа 2025 года по мнению россиян

Редакция Новостей Mail интересуется у читателей, какие события информационной повестки августа они считают самыми важными.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail

В августе 2025 года произошло множество событий, оказавшихся в фокусе общественного внимания:

В Кремле прошла встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, на которой обсуждались перспективы сотрудничества между Россией и США и ситуация на Украине.

США ввели дополнительные 25%-ные пошлины на импорт из Индии, и теперь ставка составляет 50%. Белый дом объяснил, что решение связано с закупками российской нефти.

На Аляске состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, где стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине и двусторонние отношения России и США.

В Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров ЕС. Стороны обсудили урегулирование украинского конфликта и вопросы безопасности.

Армения и Азербайджан согласовали предварительный мирный договор, направленный на прекращение конфликта и нормализацию отношений.

Российский морской дрон потопил разведывательный корабль ВМС Украины.

В Рязанской области произошел взрыв на пороховом заводе «Эластик». Погибли 28 человек, пострадало не менее 157 человек.

В России введены частичные ограничения на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Меры приняты для борьбы с мошенниками.

Владимир Путин принимает участие в саммите ШОС в Китае. Также во время визита в Китай запланированы встречи президента РФ с главами различных государств.

Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор».

Предлагаем вам оценить, какие события вы считаете наиболее значимыми.

