В адыгейском поселке Яблоновском завершают ремонт библиотеки

Модернизация библиотеки № 4 близится к завершению в поселке городского типа Яблоновском в Адыгее. Заведение улучшают по национальному проекту «Семья», сообщили в региональном проектном офисе республики.
В учреждении уже отремонтировали помещения: покрасили стены, заменили напольное покрытие и сантехнику. Фонд библиотеки пополнился 2480 экземплярами новых изданий, включая отраслевую, художественную, детскую литературу, а также изданиями, адаптированными для людей с нарушениями зрения. В настоящий момент проводится обработка этих книг. Для литературы, поступившей из фонда Адыгейской республиканской специальной библиотеки для слепых, выделен отдельный стеллаж. В коллекцию входят издания с укрупненным шрифтом, книги, напечатанные шрифтом Брайля, а также аудиокниги.
В учреждении предусмотрены мобильные и трансформируемые зоны. Для посетителей созданы зона обслуживания и информации, многофункциональная и поисковая зоны, место для отдыха и чтения, детская, IT-зоны, а также пространство для пользователей с нарушениями зрения. В ближайшее время при входе в библиотеку установят интерактивный сенсорный киоск, предоставляющий информацию о текущих и планируемых мероприятиях, а также другие справочные сведения для пользователей. В библиотеке оформлены наглядные информационные стенды. Торжественное открытие обновленного учреждения состоится 23 сентября.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.