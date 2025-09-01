В адыгейском поселке Яблоновском завершают ремонт библиотеки

В учреждении предусмотрены мобильные и трансформируемые зоны. Для посетителей созданы зона обслуживания и информации, многофункциональная и поисковая зоны, место для отдыха и чтения, детская, IT-зоны, а также пространство для пользователей с нарушениями зрения. В ближайшее время при входе в библиотеку установят интерактивный сенсорный киоск, предоставляющий информацию о текущих и планируемых мероприятиях, а также другие справочные сведения для пользователей. В библиотеке оформлены наглядные информационные стенды. Торжественное открытие обновленного учреждения состоится 23 сентября.