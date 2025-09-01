В Китае создали ткань, преобразующую тепло человека в электричество

«Мы первые в мире, кто предложил концепцию термоэлектрической резины», — приводит издание слова руководителя исследовательской группы, ученого-материаловеда из Пекинского университета Лэй Тина. Ключевая инновация заключается в гибридной структуре, сочетающей полупроводниковые полимеры с эластичной резиной. Материал способен растягиваться более чем на 850% от своей первоначальной длины, сохраняя при этом высокую электропроводность и термоэлектрические свойства, сопоставимые со свойствами традиционных неорганических материалов.