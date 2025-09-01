В Запорожской области высадили более 35 гектаров деревьев

Более 35 гектаров деревьев с начала года высадили сотрудники Мелитопольского лесхоза в Запорожской области. Работы ведут по национальному проекту «Экологическое благополучие». Всего запланирована высадка 189 гектаров.
Специалисты также уделяют большое внимание защите лесных массивов от пожаров. Для борьбы с возгораниями регулярно обновляют существующие противопожарные полосы. Кроме того, при поддержке нацпроекта пополнился парк техники для борьбы с возгораниями и лесохозяйственных работ.
Охрана и восстановление лесов играют ключевую роль для поддержания здоровья местной экосистемы, а также создания безопасной и комфортной среды для жителей Запорожской области, подчеркнули в департаменте проектной деятельности администрации губернатора и правительства региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.