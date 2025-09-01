Почему рыбу-каплю называют самым уродливым созданием в мире

По характеру это настоящий интроверт океана. Она почти не плавает и не охотится активно. Ее стратегия — затаиться и ждать. Если рядом проплывет мелкое ракообразное или рыбешка, капля просто откроет рот и мгновенно засосет добычу. На первый взгляд может показаться, что это ленивое существо. Но на глубине, где еду приходится добывать с трудом, именно такой образ жизни и дает шанс на выживание.