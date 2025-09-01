В Рязани провели семинар о возможностях искусственного интеллекта в бизнесе

Они поняли, как интегрировать ИИ в повседневные бизнес-процессы — от маркетинга и создания контента до оптимизации внутренних операций. Участники также узнали, как контент-ассистенты помогают в снижении нагрузки и повышении продуктивности. На мероприятии предприниматели освоили технологии ИИ, чтобы применять их для роста и оптимизации бизнеса.