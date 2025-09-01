В Рязани провели семинар о возможностях искусственного интеллекта в бизнесе

Семинар о возможностях искусственного интеллекта (ИИ) прошел 12 августа в центре «Мой бизнес» в Рязани. Его организовали в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в агентстве развития бизнеса Рязанской области.
В занятии приняла участие эксперт в сфере нейротехнологий Елена Сорокина. Семинар был ориентирован на предпринимателей, которые хотят освоить возможности ИИ и сделать его своим помощником. Участники узнали, почему GPT иногда дает некорректные ответы и как правильно формулировать запросы для получения точной и полезной информации.
Они поняли, как интегрировать ИИ в повседневные бизнес-процессы — от маркетинга и создания контента до оптимизации внутренних операций. Участники также узнали, как контент-ассистенты помогают в снижении нагрузки и повышении продуктивности. На мероприятии предприниматели освоили технологии ИИ, чтобы применять их для роста и оптимизации бизнеса.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.