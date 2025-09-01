Всё, Баста: как прошел первый за девять лет концерт Busta Rhymes в России

Рэп-звезда 90-х Busta Rhymes дал единственный концерт в России 31 августа. Он выступил на фестивале света «Проекция» с программой из своих главных хитов. Предыдущий раз артист заглядывал в Москву в далеком 2016 году, и публика успела соскучиться. Зрители встретили звездного гостя громкими и продолжительными аплодисментами и сопровождали ими на протяжении всего часового выступления. О том, какие треки привез в российскую столицу Баста Раймс и какие заявления он сделал со сцены в этот вечер, — в репортаже «Известий».
Где проходил концерт.
Busta Rhymes посетил Россию с единственным концертом в последний день лета, он провел выступление в кинопарке «Москино». Шоу было приурочено к фестивалю света «Проекция», где были представлены десятки интерактивных арт-объектов и инсталляций. Одним из таких объектов стала и сцена во время концерта.
Выступление началось с небольшим опозданием, но для Басты Раймса это в порядке вещей: за вечер артист опоздал трижды. Сначала на пресс-подход, который, впрочем, в итоге не состоялся, затем на концерт, и на вторую попытку пресс-подхода, ради которой журналисты несколько часов ночью ждали американскую рэп-звезду на холодной улице с навязчивыми комарами.
Концерт начался огненно в прямом смысле слова: на экране развернулся блокбастер голливудского уровня с драконом, который прилетает в один из европейских городов и буквально сжигает всё своим пламенем. После чего мифический зверь сбрасывает маску, а под нею оказывается Баста Раймс. Его цифровой двойник напомнил зрителям, что культовый трек Break ya neck («Сломаю твою шею») означает рэп такого уровня, при котором у зрителей от качания головы буквально хрустит шея. А также призвал зрителей готовиться к новому альбому в ближайшие недели.
На сцене были три артиста. Вся троица, по меркам рэп-движения, — уже возрастная. Самому Busta Rhymes уже 53 года, его партнеру по творческому дуэту Сплиффу (Spliff Star) — 54, а диджею Скрэтчу (DJ Scratch) вообще 57 лет. Неудивительно, что мощные рэп-номера регулярно прерывались так называемыми стендапами: в них певцы рассказали о своих недавних достижениях. Так, Сплифф победил рак и приехал в Москву после рехаба. У Скрэтча в день концерта родился второй внук. А сам Баста ностальгически отметил, что уже 35 лет удерживает статус одного из самых влиятельных рэперов мира. На концерте это звучало вполне убедительно.
Свое выступление Тревор Джордж Смит — младший (так на самом деле зовут Busta Rhymes) связал с профессиональным юбилеем. Его деятельность началась летом 1990 года. Россия стала одной из первых стран в рамках турне, приуроченного к этому юбилею.
Раймсу тяжело удерживать планку, заданную более трех десятилетий назад: в кармане — платок, которым он постоянно вытирал пот. Оба рэпера — Раймс и Сплифф (его главный напарник, который во время шатаутов, так называются рэп-постановки между номерами, делится собственной историей жизни) — прыгали по сцене, на щадя сил. В паузах травили байки обо всём на свете. Те, кто знает английский на уровне средней школы, узнали, как Раймс записал тот самый фит с Мэрайей Кэри, благодаря которому о юноше узнали даже те, кто рэп отродясь не слушал. Как познакомился со Снуп Догом. Как сильно любит Москву и переживает, что не был здесь почти 10 лет. Больше половины выступления Раймс посвятил москвичам: сначала девушкам с треками I Know What You Want («Я знаю, что ты хочешь») и Dont Cha («Не хочешь ли»), затем парням со своими хитами Break Ya Neck (Сломаю твою шею«) и Gimme Some More (“Дай мне еще”).
Без сюрпризов не обошлось: артист исполнил кавер-версию классической баллады Queen — We Are The Champions («Мы победители»), а затем предложил публике кое-что из свеженького. Сам артист назвал это new shit (непереводимая игра слов) и исполнил трек с альбома Vengeance, релиз которого планируется в сентябре 2025 года.
Громко, зрелищно, пафосно.
Ради концерта москвичам пришлось выехать за МКАД — на территорию деревни Красная Пахра, где и проходила «Проекция». Интриги добавляло то, что через несколько дней после концерта Баста Раймс должен получить MTV Video Music Awards — 2025 в номинации «За выдающееся культурное влияние и неукротимую музыкальную карьеру».
Раймса по скорости читки сравнивают с Эминемом, которого часто называют Rap God (богом рэпа). Его стиль характеризуется способностью прочитывать треки целиком на одном дыхании, полностью сосредоточившись на исполнении. В молодости Баста Раймс играл в баскетбол, что до сих пор выражается в мощной выносливости и эффектных сценических движениях. Артист сотрудничал с Linkin Park (совместный сингл 2007 года) и Оззи Осборном. В 2025 году вышел его новый альбом Dragon Season, также он снялся в хите мирового кинопроката «Голый пистолет» 2025 года.
Во время всех треков на экране творилась феерия — использовались классические клипы исполнителя с ИИ-обработкой, цифровые двойники, различные иллюминационные эффекты. Рэперу помогала виртуальная Мэрайя Кэри из главной песни артиста «Я знаю, что ты хочешь». В какой-то момент весь концертный зал принялся скандировать «Баста», и артист расчувствовался. Он начал рассказывать о том, как Москва прочно вошла в его сердце. На экране при этом были кадры с видом на ночной город, очень похожим на российскую столицу. После многократных признаний Баста Раймс и Сплифф Стар залпом выпили по бутылке вина, отпраздновав сразу и второго внука, и победу над раком, и 35-летие концертной деятельности.
Россия остается открытой для артистов из США. С 2022 года в стране выступили такие звезды мирового рэпа, как Akon, Tyga, DaBaby, Offset, Lil Pump. В ближайшие дни состоится концерт мультиплатинового Swae Lee, автора песни Sunflower. При этом Баста Раймс всё равно стоит особняком: в отличие от большинства рэп-звезд нового поколения, он застал и пережил войну западного и восточного побережий рэп-культуры в США. Напомним, во время этого конфликта были убиты Тупак Шакур (1996) и Ноториус Би-Ай-Джи (1997).
В конце выступления артист анонсировал свои планы вернуться в Россию с новым концертом. Он попросил всех присутствующих пообещать продолжать слушать его треки. К посетителям на концерте он обращался исключительно словами «семья, друзья». Во время одного из своих шатаутов артист вспомнил, как в молодости прогуливал школу и устраивал с друзьями хуки-пати (Hooky Party), «ночные вечеринки» в середине дня. Там он и познакомился с большинством известных рэперов, с которыми впоследствии записывал совместные треки. В биографии артиста имеются коллаборации с The Pussycat Dolls, Flipmode Squad, P. Diddy, Кендриком Ламаром и Джамалом.
Было заметно, что такого теплого приема Раймсу не оказывали давно: арена скандировала «Баста» две минуты, послушно умолкала после требования «заткнуться и послушать», а также выкрикивала фразу Hell Yeah («да, черт возьми») по указке «дирижера» со сцены. Баста даже посетовал: «Москва, почему ты так долго меня не приглашала?». По данным Mash, гонорар артиста за шоу составил по меньшей мере $300 тыс. При этом у рэпера было много требований к организаторам, вплоть до обслуживания команды из 11 человек, включая персонального барбера. Очевидно, что пресс-подход в контракт не входил: после долгих часов ожидания артист вышел к прессе и поблагодарил как зрителей, так и СМИ, после чего сел в свой Cadillac Escalade и умчался в сторону ночной и уже давно спящей Москвы.