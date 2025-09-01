Всё, Баста: как прошел первый за девять лет концерт Busta Rhymes в России

Раймсу тяжело удерживать планку, заданную более трех десятилетий назад: в кармане — платок, которым он постоянно вытирал пот. Оба рэпера — Раймс и Сплифф (его главный напарник, который во время шатаутов, так называются рэп-постановки между номерами, делится собственной историей жизни) — прыгали по сцене, на щадя сил. В паузах травили байки обо всём на свете. Те, кто знает английский на уровне средней школы, узнали, как Раймс записал тот самый фит с Мэрайей Кэри, благодаря которому о юноше узнали даже те, кто рэп отродясь не слушал. Как познакомился со Снуп Догом. Как сильно любит Москву и переживает, что не был здесь почти 10 лет. Больше половины выступления Раймс посвятил москвичам: сначала девушкам с треками I Know What You Want («Я знаю, что ты хочешь») и Dont Cha («Не хочешь ли»), затем парням со своими хитами Break Ya Neck (Сломаю твою шею«) и Gimme Some More (“Дай мне еще”).