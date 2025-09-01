В ГД предложили упростить правила зачисления в школы детей репатриантов

Кузнецов сообщил, что не все русские дети смогли пойти в школы сегодня, в частности дети из семей, которые являются участниками государственной программы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом (репатрианы), дети из русскоязычных семей, прибывшие в страну по иным государственным программам, а также дети, чьи родители являются лицами, сделавшими свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Россией.