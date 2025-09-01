Обнаружена древнейшая стоянка людей в северных регионах Европы

Датировка этих артефактов при помощи радиофлуоресценции показала, что часть из них была неожиданно древней. Их возраст составляет как минимум 712 тыс. лет, а структура окружающих их пластов пород указывает на то, что данные орудия труда относятся к эпохе Донского оледенения, одной из самых суровых климатических эр в истории ледникового периода. В это время почти вся территория Восточной Европы и часть Западной Европы была покрыта ледниками, а температуры были на 7−8 градусов Цельсия ниже, чем сегодня.