Фотоловушки зафиксировали косулю в заповеднике Нижегородской области

Особь косули обнаружили в Керженском заповеднике Нижегородской области. Установить обитание этого животного помогли фотоловушки, приобретенные при поддержке нацпроекта «Экология», преемником которого стал нацпроект «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Сотрудники заповедника с помощью фотоловушки смогли зарегистрировать заход на особо охраняемую территорию молодого самца косули. Эти животные избегают сплошных лесных массивов, поэтому на территории заповедника встречаются очень редко и нерегулярно. Следы косули отмечали там в 1996 и 1997 годах, в июле 1999 года была встречена одна особь в окрестностях поселка Рустай, где находится дирекция заповедника.
В последние годы с использованием фотоловушек удалось достоверно установить обитание косули в заповеднике. В урочище Подшилиха на просеке косуля зарегистрирована 20 июня 2017 года. В 2020 году косулю увидели дважды на лесной дороге.
«Остается неясным вопрос о видовом статусе косули, отмеченной в заповеднике. Возможно проникновение как сибирской косули из Марий Эл, южных районов Кировской области и граничащих с заповедником охотничьих хозяйств, так и европейской, расширяющей свой ареал. Однако достоверно это не установлено», — рассказали в заповеднике.
