Фотоловушки зафиксировали косулю в заповеднике Нижегородской области

Сотрудники заповедника с помощью фотоловушки смогли зарегистрировать заход на особо охраняемую территорию молодого самца косули. Эти животные избегают сплошных лесных массивов, поэтому на территории заповедника встречаются очень редко и нерегулярно. Следы косули отмечали там в 1996 и 1997 годах, в июле 1999 года была встречена одна особь в окрестностях поселка Рустай, где находится дирекция заповедника.