В поселке Крестцы Новгородской области открыли площадку ГТО

На открытии площадки глава округа Сергей Яковлев вручил знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 11 активным жителям поселка. Отметим, что такие же объекты обустроены в этом году в Боровичах и в поселке Пролетарий. В Старой Руссе по программе «Спорт России» создали «умную» площадку, куда входят игровая зона, площадка для воркаута, уличные тренажеры и трибуна на 25 мест. Заниматься на всех этих территориях ежедневно смогут свыше 1,5 тыс. жителей муниципальных округов.