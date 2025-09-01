В поселке Крестцы Новгородской области открыли площадку ГТО

Новую спортивную площадку ГТО открыли в рабочем поселке Крестцы в Новгородской области. Она появилась при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве спорта.
Пространство создали у Крестецкого физкультурно-оздоровительного комплекса. На территории установили оборудование, в том числе уличные тренажеры, рукоход, турники, брусья, гимнастические скамьи. Также там поставили информационную стойку.
На открытии площадки глава округа Сергей Яковлев вручил знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 11 активным жителям поселка. Отметим, что такие же объекты обустроены в этом году в Боровичах и в поселке Пролетарий. В Старой Руссе по программе «Спорт России» создали «умную» площадку, куда входят игровая зона, площадка для воркаута, уличные тренажеры и трибуна на 25 мест. Заниматься на всех этих территориях ежедневно смогут свыше 1,5 тыс. жителей муниципальных округов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.