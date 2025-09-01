В Брянске пройдет тренинг для предпринимателей о партнерстве в бизнесе

Практический тренинг «Партнерство в бизнесе: как не остаться без денег и друзей» состоится 11 сентября в Брянске. Обучение проводится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном центре оказания услуг «Мой бизнес».
Программа включает разбор кейсов, практические рекомендации от ведущих экспертов и интерактивное обсуждение острых вопросов. Занятие ориентировано на предпринимателей, стартаперов, владельцев бизнеса, топ-менеджеров и инвесторов.
На мероприятии выступит Елена Ботина — сертифицированный бизнес-тренер центра «Мой бизнес» с обширным опытом работы с предпринимателями, Константин Базыкин — практикующий юрист, эксперт в сфере предпринимательского права и Светлана Мишина — успешный предприниматель, специалист по финансовой грамотности и защите от мошенничества. Участники тренинга получат практические инструменты для правильного оформления партнерских отношений. Также они узнают стратегии минимизации рисков в бизнесе, проверенные методики распределения долей и управления. Им расскажут о защите от юридических рисков и конфликтов, а еще они получат чек-лист по юридической самозащите предпринимателя.
Количество мест ограничено. Участие в тренинге бесплатное, но необходима предварительная регистрация по ссылке.
Мероприятие начнется 10:00 (регистрация с 9:30) по адресу: конференц-зал центра «Мой бизнес», улица Бежицкая, 54, аудитория 100. Уточнить информацию можно по телефону: +7 (4832) 58−91−63 (Елена Ботина, руководитель Центра кластерного развития регионального центра «Мой бизнес»).
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.