В Брянске пройдет тренинг для предпринимателей о партнерстве в бизнесе

На мероприятии выступит Елена Ботина — сертифицированный бизнес-тренер центра «Мой бизнес» с обширным опытом работы с предпринимателями, Константин Базыкин — практикующий юрист, эксперт в сфере предпринимательского права и Светлана Мишина — успешный предприниматель, специалист по финансовой грамотности и защите от мошенничества. Участники тренинга получат практические инструменты для правильного оформления партнерских отношений. Также они узнают стратегии минимизации рисков в бизнесе, проверенные методики распределения долей и управления. Им расскажут о защите от юридических рисков и конфликтов, а еще они получат чек-лист по юридической самозащите предпринимателя.