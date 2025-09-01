Гражданская жена Иванова попросила вернуть изъятые у семьи деньги

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Суд отказал гражданской жене экс-замминистра обороны Тимура Иванова Марии Китаевой в обжаловании приговора по делу о растрате при покупке паромов, в рамках которого при обыске в квартире ее матери были изъяты деньги семьи, рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев.
«В ходе обыска дома у мамы Марии Китаевой изъяты деньги, принадлежащие ее родителям, к которым Иванов не имеет ни малейшего отношения. Буквально через неделю после приговора умирает ее отец, она вступает в наследство, то есть как наследник этих денег просит восстановить срок апелляционного обжалования, поскольку суд затрагивает ее права. Суд отказал, не нашел уважительных причин», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что защита заявила отвод коллегии судей Первого апелляционного суда, который в понедельник пересмотрит приговор по делу о растрате при покупке паромов. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.
Кроме того, адвокат обратил внимание, что его апелляционная жалоба не дошла до суда по почте, пришли лишь дополнения к жалобе, но суд посчитал это незначительной причиной и постановил начать рассмотрение апелляционных жалоб других защитников. Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и почетного звания «Заслуженный строитель России». Бывший глава «Оборонлогистики» Антон Филатов получил 12,5 года со штрафом на 25 миллионов рублей. Оба фигуранта вину не признали.
Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда «Оборонстрой», привлек Филатова, занимавшего пост руководителя «Оборонлогистики», которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у «Интеркоммерца» 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года — 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Впоследствии лопнувший банк «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего — «Главного управления обустройства войск» на 216,5 миллиона — суд также удовлетворил полностью.