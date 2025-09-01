Гражданская жена Иванова попросила вернуть изъятые у семьи деньги

Кроме того, адвокат обратил внимание, что его апелляционная жалоба не дошла до суда по почте, пришли лишь дополнения к жалобе, но суд посчитал это незначительной причиной и постановил начать рассмотрение апелляционных жалоб других защитников. Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и почетного звания «Заслуженный строитель России». Бывший глава «Оборонлогистики» Антон Филатов получил 12,5 года со штрафом на 25 миллионов рублей. Оба фигуранта вину не признали.