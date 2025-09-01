Ричмонд
В Красногорске завершают модернизацию парка и Яблоневого сквера

Одна из главных задач — озеленение и высадка новых деревьев.

Источник: Национальные проекты России

Благоустройство Яблоневого сквера и городского парка завершают в Красногорске Московской области. Работы проводятся в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

Сейчас специалисты занимаются покрытиями, монтируют инженерные системы и благоустраивают скейт-площадки в Яблоневом сквере. Параллельно в городском парке оборудуют пешеходную сеть, строят здание и трибуны «Зеленого театра». Также там возрождают фонтан и исторические парковые скульптуры. Все работы должны закончить осенью этого года.

«Важная задача, касающаяся обеих локаций, — проведение грамотной опиловки для придания эстетического вида и высадка новых деревьев. И в этом отношении предстоящий сентябрь станет ключевым месяцем выполнения основного объема работ как в части озеленения, так и в целом, запланированных проектом», — отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.