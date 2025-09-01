Защита Иванова заявила отвод суду апелляционной инстанции

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Защита экс-замминистра обороны Иванова заявила отвод коллегии судей Первого апелляционного суда, рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев.
Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда «Оборонстрой», привлек Филатова, занимавшего пост руководителя «Оборонлогистики», которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у «Интеркоммерца» 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года — 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Впоследствии лопнувший банк «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего — «Главного управления обустройства войск» на 216,5 миллиона — суд также удовлетворил полностью.