Защита Иванова заявила отвод суду апелляционной инстанции

Защита экс-замминистра Иванова заявила отвод суду апелляционной инстанции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Защита экс-замминистра обороны Иванова заявила отвод коллегии судей Первого апелляционного суда, рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев.

Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда «Оборонстрой», привлек Филатова, занимавшего пост руководителя «Оборонлогистики», которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.

Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у «Интеркоммерца» 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года — 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.

Впоследствии лопнувший банк «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего — «Главного управления обустройства войск» на 216,5 миллиона — суд также удовлетворил полностью.