Защита Иванова заявила отвод суду апелляционной инстанции

Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда «Оборонстрой», привлек Филатова, занимавшего пост руководителя «Оборонлогистики», которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.