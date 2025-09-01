Более 5 тысяч человек посетили фестиваль «Шаляпин» в Нижнем Новгороде

«Это в первую очередь история о том, как рождаются гении. Фестиваль — не просто о прошлом, он о том, как сегодня живет вдохновение, как живая история и выдающиеся личности помогают развивать эстетическое чувство и уверенность в своих силах. Именно здесь в квартале, на балконе дома Горького, Шаляпин когда-то распевался для нижегородцев, а сегодня мы воссоздаем эту живую традицию через переосмысление наследия великого артиста», — сказала руководитель проекта «Заповедные кварталы» агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды региона Нина Ершова.