Более 5 тысяч человек посетили фестиваль «Шаляпин» в Нижнем Новгороде

Пятый музыкально-просветительский фестиваль «Шаляпин. Рождение художника», проходивший с 21 по 24 августа в Нижнем Новгороде, посетили более пяти тысяч жителей и гостей города. Мероприятие организовали в поддержку национального проекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства региона.
На площадках у усадьбы Гусевых и в Саду мечтателей состоялись концерты с участием солиста Мариинского театра Дмитрия Григорьева, преподавателей и воспитанников Нижегородской консерватории и хора «Нижний Новгород». Также прошли лекции искусствоведов, творческие мастер-классы для детей, художников и музейных педагогов.
Кроме того, впервые в окнах исторической усадьбы был представлен новый формат театрализованного представления — «Окна в жизнь артиста». Он превратил фасад усадьбы Гусевых в сцену и позволил зрителям заглянуть в мир Федора Шаляпина, увидеть, как певец достиг мировой известности, какие люди встречались на его пути и как они влияли на его творчество. Перформанс основан на двух книгах воспоминаний Шаляпина и его переписке с Горьким.
«Это в первую очередь история о том, как рождаются гении. Фестиваль — не просто о прошлом, он о том, как сегодня живет вдохновение, как живая история и выдающиеся личности помогают развивать эстетическое чувство и уверенность в своих силах. Именно здесь в квартале, на балконе дома Горького, Шаляпин когда-то распевался для нижегородцев, а сегодня мы воссоздаем эту живую традицию через переосмысление наследия великого артиста», — сказала руководитель проекта «Заповедные кварталы» агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды региона Нина Ершова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.