В Павловском округе Нижегородчины обновили все запланированные дороги

Весь объем ремонта дорог, запланированный на этот год по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», завершили в Павловском муниципальном округе Нижегородской области. Об этом сообщили в главном управлении автомобильных дорог региона.
В округе улучшили подъезд к деревне Булатниково. Также завершены работы на участках дорог Горбатов — Низково (2,4 км) и Павлово — Сосновское — Лесуново — Мухтолово — Саконы (6,5 км). Еще один отремонтированный объект — подъезд к деревне Липовицы. Дорога до деревни проходит вдоль 10 населенных пунктов и находится в нормативном состоянии. Но от поворота с нее и до Липовиц покрытие было в плохом состоянии. Общая протяженность участка дороги — чуть более 1,3 км, ширина составляет 4 м. На объекте уложили верхний слой асфальтобетона, укрепили обочины. Работы провели меньше чем за месяц.
Всего за время действия нацпроектов с 2019 года в Павловском округе привели в нормативное состояние более 60% региональной улично-дорожной сети.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.