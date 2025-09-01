В Павловском округе Нижегородчины обновили все запланированные дороги

В округе улучшили подъезд к деревне Булатниково. Также завершены работы на участках дорог Горбатов — Низково (2,4 км) и Павлово — Сосновское — Лесуново — Мухтолово — Саконы (6,5 км). Еще один отремонтированный объект — подъезд к деревне Липовицы. Дорога до деревни проходит вдоль 10 населенных пунктов и находится в нормативном состоянии. Но от поворота с нее и до Липовиц покрытие было в плохом состоянии. Общая протяженность участка дороги — чуть более 1,3 км, ширина составляет 4 м. На объекте уложили верхний слой асфальтобетона, укрепили обочины. Работы провели меньше чем за месяц.