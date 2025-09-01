В Татарстане пройдет «Школа агротуризма»

Очередной цикл мероприятий проекта «Школа агротуризма» на территории Республики Татарстан состоится с 16 по 18 октября. Это соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
В мероприятии примут участие представители ведущих предприятий и организаций сельского и аграрного туризма, сельхозтоваропроизводители, представители туриндустрии из регионов Приволжского федерального округа. В качестве преподавателей «Школы агротуризма» выступят эксперты туристической отрасли страны, представители федеральных органов государственной власти и ведущих объединений туриндустрии, предприятий — лидеров сельского и аграрного туризма.
В ходе программы слушатели узнают о видах и формах сельского и аграрного туризма, правовых аспектах агротуризма, мерах государственной поддержки, применимых для агротуризма. Также им расскажут о региональных особенностях развития агротуризма, точках роста доходности и о том, как сервис и качество услуг влияют на доходность бизнеса.
Отметим, что за 2024−2025 годы в «Школе агротуризма» прошли обучение уже более тысячи сельхозтоваропроизводителей, представителей фермерских хозяйств и агротуризма из Центрального, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Благодаря проекту они изучили лучшие практики развития сельского и аграрного туризма в России, познакомились с передовыми предприятиями агротуризма, нашли деловых партнеров из туриндустрии.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.