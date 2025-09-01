Николай Лукашенко: биография младшего сына президента Белоруссии, сколько ему лет, чем он занимается

Из-за частых появлений на публике Колю Лукашенко прозвали в сети белорусским принцем и крашем всея Руси. В России о наследнике белорусского президента заговорили после того, как он вместе с отцом посетил парад Победы в Москве в 2020 году. По причине того, что на трибуне они сидели недалеко от Владимира Путина, Николая часто показывали во время телетрансляции, после чего его личность стали бурно обсуждать в соцсетях. Многие девушки посвящали ему влюбленные посты и делились мнениями о внешности молодого человека. Кстати, в 2025 году Лукашенко-старший также прибыл в Москву на празднование Дня Победы со своим младшим сыном.