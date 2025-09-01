Ричмонд
Башкирия отправила на экспорт 12 железнодорожных вагонов с мукой

Продукцию закупили Азербайджан и Туркмения.

Источник: Национальные проекты России

Башкирия экспортировала 12 железнодорожных вагонов с пшеничной и ржаной мукой. Поставка продукции агропромышленного комплекса региона за рубеж осуществляется в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в республиканском Управлении Россельхознадзора.

Продукцию направили в Азербайджан и Туркмению. Партию весом более 762,5 тонны подготовили мукомольные предприятия Давлекановского и Баймакского районов республики. В региональном Управлении Россельхознадзора отметили, что все образцы продукции прошли необходимую лабораторную экспертизу. По результатам экспертиз опасных карантинных организмов и вредителей не выявлено. Экспортная продукция полностью соответствует требованиям фитосанитарной безопасности стран-импортеров.

Отметим, что по итогам прошлого года объем производства муки в республике вырос на 29%. С начала года объем экспорта продукции АПК в Башкирии составил 186 млн долларов. Поставки идут в 27 стран мира. В основном это масложировая продукция и продукты пищевой и перерабатывающей промышленности.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.