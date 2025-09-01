Башкирия отправила на экспорт 12 железнодорожных вагонов с мукой

Отметим, что по итогам прошлого года объем производства муки в республике вырос на 29%. С начала года объем экспорта продукции АПК в Башкирии составил 186 млн долларов. Поставки идут в 27 стран мира. В основном это масложировая продукция и продукты пищевой и перерабатывающей промышленности.