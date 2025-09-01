На Урале в селе Косулино завершают строительство детского сада

Строительство детского сада на 300 мест завершается в селе Косулино Белоярского муниципального округа Свердловской области. Создание объектов социальной и образовательной инфраструктуры помогает достигать цели нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Специалисты сделали каркас здания, смонтировали кровлю, выполнили черновую отделку помещений. Сейчас продолжается монтаж инженерных сетей. На объекте начались работы по чистовой отделке помещений и благоустройству прилегающей территории.
По поручению врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера строители ускорили темп работ. Уже в сентябре они сделают сети теплоснабжения.
Отметим, что общая площадь трехэтажного здания составляет 4,8 тыс. кв. м. В детсаду смогут разместиться 12 групп детей разных возрастов. В нем будут помещения для занятий музыкой, физкультурой, кабинет дополнительного образования, при необходимости воспитанники получат помощь логопеда, дефектолога и психолога.
Завершить строительство и ввести учреждение в эксплуатацию планируется в декабре.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.