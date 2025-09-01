Предпринимателей Югры научат управлять финансами

Программа повышения квалификации «Управление финансами в предпринимательской деятельности» пройдет в Югре. Бесплатное обучение организуют по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном департаменте экономического развития.
В программе могут участвовать действующие предприниматели и самозанятые, а также физические лица, уже начавшие процесс регистрации бизнеса. Курс пройдет в онлайн-формате с 30 сентября по 21 октября, что позволит совмещать обучение с основной деятельностью. Участники углубленно изучат ключевые аспекты финансов: составление бизнес-планов и финансовое моделирование, меры господдержки и особенности налогообложения, управление рисками и финансовой безопасностью в цифровую эпоху. Также они обсудят правовые аспекты взаимодействия с контрольно-надзорными органами. Занятия проведут эксперты Финансового университета и практикующие специалисты.
Выпускники курса получат удостоверения государственного образца, а также смогут на практике применять новые навыки: анализировать рынок, оценивать надежность контрагентов и формировать личную финансовую культуру для устойчивого роста своего дела. Узнать более подробную информацию о мероприятии можно по ссылке. Количество мест ограничено.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.