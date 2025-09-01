Предпринимателей Югры научат управлять финансами

В программе могут участвовать действующие предприниматели и самозанятые, а также физические лица, уже начавшие процесс регистрации бизнеса. Курс пройдет в онлайн-формате с 30 сентября по 21 октября, что позволит совмещать обучение с основной деятельностью. Участники углубленно изучат ключевые аспекты финансов: составление бизнес-планов и финансовое моделирование, меры господдержки и особенности налогообложения, управление рисками и финансовой безопасностью в цифровую эпоху. Также они обсудят правовые аспекты взаимодействия с контрольно-надзорными органами. Занятия проведут эксперты Финансового университета и практикующие специалисты.