Последние новости к вечеру 1 сентября 2025 года: главные события

Подборка последних новостей к вечеру 1 сентября 2025 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 1 сентября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 1 сентября 2025 года.

В Кремле назвали важными контакты Путина с Моди и Эрдоганом

Источник: Пресс-служба Президента России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию, Турцию и Индию объединяют «многопрофильные отношения» в различных областях. В связи с этим он назвал важными контакты лидеров этих стран на полях саммита ШОС.

Российские военные уничтожили пусковую установку Patriot ВСУ

Источник: AP 2024

«Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США» — заявили в Минобороны РФ.

Количество погибших после землетрясения в Афганистане превысило 800 человек

Источник: AP 2024

Эпицентр землетрясения находился в 50 километрах от города Джелалабада. Около 2800 жителей получили ранения разной степени тяжести.

ФАС выявила медицинский картель на 949 млн рублей

Источник: Amino/Lummi

ООО «МегаМед Корпорэйшн», ООО «РУС» и индивидуальный предприниматель подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.

Умер художник-постановщик «Острова сокровищ» Радна Сахалтуев

Источник: Министерство культуры Республики Бурятия

Советский и украинский художник, постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев умер на 91-м году жизни в Киеве. К его анимационным работам относятся «Приключения капитана Врунгеля», двухсерийный фильм «Остров сокровищ», «Доктор Айболит».

