Последние новости к вечеру 1 сентября 2025 года: главные события

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 1 сентября 2025 года.
В Кремле назвали важными контакты Путина с Моди и Эрдоганом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию, Турцию и Индию объединяют «многопрофильные отношения» в различных областях. В связи с этим он назвал важными контакты лидеров этих стран на полях саммита ШОС.
Российские военные уничтожили пусковую установку Patriot ВСУ
«Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США» — заявили в Минобороны РФ.
Количество погибших после землетрясения в Афганистане превысило 800 человек
Эпицентр землетрясения находился в 50 километрах от города Джелалабада. Около 2800 жителей получили ранения разной степени тяжести.
ФАС выявила медицинский картель на 949 млн рублей
ООО «МегаМед Корпорэйшн», ООО «РУС» и индивидуальный предприниматель подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.
Умер художник-постановщик «Острова сокровищ» Радна Сахалтуев
Советский и украинский художник, постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев умер на 91-м году жизни в Киеве. К его анимационным работам относятся «Приключения капитана Врунгеля», двухсерийный фильм «Остров сокровищ», «Доктор Айболит».