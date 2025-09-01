В городе Лангепасе в Югре прошел фестиваль исторической реконструкции

Двенадцатый фестиваль исторической реконструкции «Таежная застава» прошел в городе Лангепасе в Ханты-Мансийском автономном округе 23 августа. Мероприятие организовали в ходе реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте экономики администрации города.
Фестиваль ежегодно притягивает любителей истории Средних веков со всего Уральского федерального округа. В этом году на поле сошлись более сотни реконструкторов. На них были воссозданные костюмы и доспехи русичей, викингов и степняков.
Традиционной площадкой для события стала территория Музейно-выставочного центра. Каждый предмет на фестивале — от кольчуги до глиняной кружки — был выполнен вручную по старинным технологиям. Порой их изготовление занимало не один месяц.
На фестивале гости смогли ознакомиться с тем, как жили люди в IX-XI веках, в период зарождения российской государственности. Они могли примерить на себя шлем и кольчугу, почувствовать себя настоящими лучниками на турнире под руководством опытных инструкторов. Также посетители могли метать копья и сразиться на спортивных мечах. Кроме того, они учились азам древнего ремесла на мастер-классах по кузнечному делу, ткачеству и чеканке монет.
Кульминацией дня стала масштабная битва, где два строя сошлись в зрелищном сражении, продемонстрировав слаженность и воинское искусство. Завершился фестиваль концертом старинной музыки, где прозвучали напевы, которым больше тысячи лет, а также зрелищным фаер-шоу.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.