В городе Лангепасе в Югре прошел фестиваль исторической реконструкции

На фестивале гости смогли ознакомиться с тем, как жили люди в IX-XI веках, в период зарождения российской государственности. Они могли примерить на себя шлем и кольчугу, почувствовать себя настоящими лучниками на турнире под руководством опытных инструкторов. Также посетители могли метать копья и сразиться на спортивных мечах. Кроме того, они учились азам древнего ремесла на мастер-классах по кузнечному делу, ткачеству и чеканке монет.