Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минпросвещения побывал в школьной столовой

Министр просвещения Кравцов в День знаний попробовал пирожки в школьной столовой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в День знаний побывал в обновленной школьной столовой и попробовал домашние пирожки с картошкой.

«Лучше, чем в каких-то ресторанах», — поделился министр в эфире телеканала «Россия 1», говоря о своих впечатлениях.

Кравцов также напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина в школе обеспечено бесплатное горячее питание для учеников начальных классов.

В июне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство проработает вопрос повышения возраста предоставления бесплатного школьного питания.

Новый 2025/2026 учебный год начался в России, в 40 тысяч школ пошли более 18 миллионов детей, из них около 1,5 миллионов — первоклассники. По данным Минпросвещения РФ, к 1 сентября было отремонтировано 5,6 тысячи образовательных учреждений и построено 43 новых.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше