Глава Минпросвещения побывал в школьной столовой

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в День знаний побывал в обновленной школьной столовой и попробовал домашние пирожки с картошкой.
«Лучше, чем в каких-то ресторанах», — поделился министр в эфире телеканала «Россия 1», говоря о своих впечатлениях.
Кравцов также напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина в школе обеспечено бесплатное горячее питание для учеников начальных классов.
В июне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство проработает вопрос повышения возраста предоставления бесплатного школьного питания.
Новый 2025/2026 учебный год начался в России, в 40 тысяч школ пошли более 18 миллионов детей, из них около 1,5 миллионов — первоклассники. По данным Минпросвещения РФ, к 1 сентября было отремонтировано 5,6 тысячи образовательных учреждений и построено 43 новых.