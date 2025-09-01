Глава Минпросвещения побывал в школьной столовой

Новый 2025/2026 учебный год начался в России, в 40 тысяч школ пошли более 18 миллионов детей, из них около 1,5 миллионов — первоклассники. По данным Минпросвещения РФ, к 1 сентября было отремонтировано 5,6 тысячи образовательных учреждений и построено 43 новых.