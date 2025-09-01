Новый мост откроют в конце года в селе Ямашево в Татарстане

Мост свяжет село с соседними населенными пунктами, что упростит передвижение местных жителей и позволит быстрее добираться до районного центра — поселка городского типа Рыбная Слобода. Строительство стартовало в начале года. Строители очистили территорию от растительности, установили опоры моста, залили фундамент. В работе используют современные материалы, что гарантирует долговечность и надежность конструкции. Сейчас специалисты возводят пролетное строение. В дальнейшем планируется провести благоустройство прилегающей территории, что сделает новый объект не только функциональным, но и эстетически привлекательным.