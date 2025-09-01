Новый мост откроют в конце года в селе Ямашево в Татарстане

Завершение строительства моста и его открытие в селе Ямашево Рыбно-Слободского района Республики Татарстан запланировано на конец этого года. Сооружение возводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации района.
Мост свяжет село с соседними населенными пунктами, что упростит передвижение местных жителей и позволит быстрее добираться до районного центра — поселка городского типа Рыбная Слобода. Строительство стартовало в начале года. Строители очистили территорию от растительности, установили опоры моста, залили фундамент. В работе используют современные материалы, что гарантирует долговечность и надежность конструкции. Сейчас специалисты возводят пролетное строение. В дальнейшем планируется провести благоустройство прилегающей территории, что сделает новый объект не только функциональным, но и эстетически привлекательным.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.