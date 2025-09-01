В Москве вынесли приговоры трем участникам аферы с госконтрактами

Кроме того, с октября 2017 по май 2019 года Ивашкин, Лукьянов, Петелина, осознавая, что обязательства исполнены не будут, заключили с коммерческой компанией договор на поставку оборудования в два этапа, в том числе моноблока с рентгеновской трубкой стоимостью более 159 миллионов рублей. Для придания видимости выполнения работ они подписали акт входного контроля и товарную накладную о поставке оборудования.