В Москве вынесли приговоры трем участникам аферы с госконтрактами

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд приговорил к срокам от 6 до 8,5 лет лишения свободы трех участников мошенничества с государственными контрактами более чем на 400 миллионов рублей, сообщает прокуратура Москвы.
«Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор в отношении теперь уже бывших заместителя генерального директора акционерного общества 45-летнего Романа Ивашкина, начальника отдела исследовательской деятельности этой же организации 38-летнего Сергея Лукьянова и генерального директора коммерческой компании 35-летней Екатерины Петелиной… Суд приговорил Ивашкина к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, Лукьянова к 8 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Петелину суд приговорил к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с применением отсрочки исполнения наказания до достижения ее ребенком 14 лет.
Осужденные Ивашкин и Лукьянов были взяты под стражу в зале суда.
Уточняется, что все они были признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Как было установлено в суде, заместитель гендиректора АО «Транснефть-Диаскан» Ивашкин, с начальником отдела исследовательской деятельности Лукьяновым, гендиректором ООО «ЗИО-Поларис» Петелиной и иными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) с июля 2017 по октябрь 2018 года обеспечили победу компании Петелиной на закупках и заключение четырех договоров. Их предметом стали работы по завышенной стоимости — более чем на 229 миллионов рублей.
Кроме того, с октября 2017 по май 2019 года Ивашкин, Лукьянов, Петелина, осознавая, что обязательства исполнены не будут, заключили с коммерческой компанией договор на поставку оборудования в два этапа, в том числе моноблока с рентгеновской трубкой стоимостью более 159 миллионов рублей. Для придания видимости выполнения работ они подписали акт входного контроля и товарную накладную о поставке оборудования.
С февраля по июнь 2018 года сообщники обеспечили заключение договора на определение дефектов в поперечных и продольных трубных швах образцов с использованием рентгеноскопического компьютерного томографа на сумму более 15 миллионов рублей, предоставив документы, послужившие основанием для перечисления денежных средств в указанной сумме. При этом цена была необоснованно завышена, в результате чего причинен имущественный вред.
Как отметили в прокуратуре, гражданские иски представителей потерпевших направлены для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.