Разработка РФ и Индии поможет ИИ прогнозировать сроки службы авиадвигателей

Подобные прогнозы в теории способны значительно облегчить работу инженеров и персонала по обслуживанию авиадвигателей и других компонентов авиалайнеров, однако их более широкому применению пока мешает то, что данные системы ИИ являются непрозрачными «черными ящиками». Это проявляется в том, что они не сообщают, насколько они уверены в своих прогнозах, и дают лишь «точечный» прогноз, без возможного разброса в значениях, что критически важно для инженеров.