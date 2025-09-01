В поселке Баранчинском Свердловской области отметили День пенсионера

Праздничная программа прошла 31 августа. В фойе Центра культуры и досуга развернулась выставка цветов и овощей «Дары осени». Садоводы и огородники поселка Баранчинского представили свою лучшую продукцию — от гигантских тыкв до изящных букетов. Также все желающие могли угоститься вкусным чаем и сладостями. Для посетителей был организован праздничный концерт с участием творческих коллективов Центра культуры и досуга и Баранчинской детской школы искусств.