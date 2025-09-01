В поселке Баранчинском Свердловской области отметили День пенсионера

День пенсионера отметили в Центре культуры и досуга в поселке Баранчинском Свердловской области. Мероприятие организовали в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в учреждении.
Праздничная программа прошла 31 августа. В фойе Центра культуры и досуга развернулась выставка цветов и овощей «Дары осени». Садоводы и огородники поселка Баранчинского представили свою лучшую продукцию — от гигантских тыкв до изящных букетов. Также все желающие могли угоститься вкусным чаем и сладостями. Для посетителей был организован праздничный концерт с участием творческих коллективов Центра культуры и досуга и Баранчинской детской школы искусств.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.