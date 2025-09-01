Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операторы связи начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру Мах

Минцифры: операторы связи начали предоставлять безлимитный доступ к Мах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Операторы связи «большой четверки» — МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 — начали предоставлять своим абонентам безлимитный доступ к мессенджеру Мах, сообщило Минцифры РФ.

Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>

«Операторы связи из “большой четверки” начали предоставлять своим абонентам возможность использовать мессенджер Мах без ограничений. Услуга доступна тем, кто подключен к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Так, абоненты теперь могут обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения Мах без расходования основного пакета интернет-трафика и дополнительных платежей.