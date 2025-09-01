Операторы связи начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру Мах

Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>
«Операторы связи из “большой четверки” начали предоставлять своим абонентам возможность использовать мессенджер Мах без ограничений. Услуга доступна тем, кто подключен к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Так, абоненты теперь могут обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения Мах без расходования основного пакета интернет-трафика и дополнительных платежей.