В селе Петропавловском на Сахалине открыли новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Петропавловском в Анивском городском округе Сахалинской области. Его возвели в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В населенном пункте в основном проживают люди пенсионного возраста. Раньше пациентов принимали в приспособленных помещениях местного клуба. В новом учреждении есть процедурный и смотровой кабинеты, бытовая комната, аптечный пункт, санузел. Работа ФАПа организована так, чтобы местное население своевременно проходило медосмотры и вакцинацию. В Петропавловском уже начали делать прививки от гриппа.
«В селе соблюдаются те же стандарты, что и в городской поликлинике. Люди проходят диспансеризацию, при наличии хронических заболеваний ставятся на учет, фельдшер ведет динамическое наблюдение, корректирует терапию. Для этого есть весь необходимый аппаратный парк: давление измерить, кровь взять, провести ЭКГ», — уточнил заместитель главного врача Анивской центральной районной больницы Иван Хавренко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.