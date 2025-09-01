В городе Вуктыле в Коми преобразился сквер «Север»

Сквер «Север» благоустроили в городе Вуктыле в Республике Коми в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Пространство расположено возле дома № 9 по улице Комсомольской. Благодаря проведенным работам оно значительно преобразилось. На территории установили новые бортовые камни и уложили современную тротуарную плитку, сделали освещение. Также в сквере появились новые арт-объекты: фигура-топиарий «Медведица с медвежонком», беседки и скамейки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.