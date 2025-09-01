Крупнейший в мире айсберг уменьшился на треть за лето

Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На момент образования его площадь составляла 4 170 кв. км. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а затем начал движение вдоль береговой линии Антарктиды и к середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду. Айсберг дрейфовал в северном направлении и к началу 2025 года в 80 км от острова Южная Георгия повторно сел на мель, где находился с января по май, затем продолжил свой дрейф.